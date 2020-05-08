В то время как в Новой Зеландии действует жесткий карантин на период эпидемии COVID-19, группа воров похитила 97 автомобилей у местной прокатной компании.

По информации BBC, когда большинство новозеландцев были дома, воры взломали ворота компании по прокату автомобилей Jucy в Окленде. На площадке находились сотни автомобилей с открытыми дверями и ключами внутри. Это была легкая добыча.

Большинство украденных машин были неприметными малолитражками jucy.com

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В течение нескольких дней воры угнали 97 автомобилей. Большинство из них были неприметными городскими малолитражками, но часть украденных машин имели яркую фирменную окраску. По всей видимости, воры не имели четкого плана, что делать с украденными машинами.

Минивены Jucy выделаются яркой окраской – это сыграло с угонщиками злую шутку jucy.com

По словам одного из инспекторов полиции, подозрения вызвало неадекватное поведение на дороге некоторых водителей, а также тот факт, что все эти машины принадлежали прокатной фирме Jucy. Необычные обстоятельства задержания нарушителей ПДД вызвали предположение о массовой краже.

Благодаря оперативной работе полиции 85 авто удалось вернуть jucy.com

В результате оперативных действий полиции за короткое время было обнаружено 85 из пропавших автомобилей, а также арестовано 29 человек. По словам руководителя компании Jucy Тима Альпа, "это был серьезный удар по бизнесу, но, к счастью, люди сплотились, чтобы помочь, а полиция смогла найти большинство автомобилей".

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