Официально: запас хода Tesla Model S составил почти 650 км

Агентство по охране окружающей среды США обновило данные по запасу ходу топовой Tesla Model S, после того, как автомобиль претерпел ряд доработок (они были проведены в начале года). По итогам "замеров" лифтбэк фирмы Илона Маска стал первым в истории электрокаром, который может похвастать пробегом 400+ км по циклу EPA.

По новым данным теперь "дальнобойная" Tesla Model S Long Range Plus проезжает 402 миль, то есть 647 км. Для сравнения, до модернизации запас хода составлял 391 милю, что эквивалентно 629 км (таким образом, прибавка составила 18 км).

Tesla Model S Long Range Plus

Чтобы добиться новой цифры, в Тесла провели ряд работ по технической части "эски". Была уменьшена масса автомобиля (для этого использовали новые сиденья и более легкие материалы в конструкции батареи и приводов колес), установлены новые аэродинамические колеса и шины (в частности, было снижено сопротивление качению), оптимизированы настройки переднего электромотора, а также усовершенствована система рекуперативного торможения (стала вырабатывать больше энергии).

Отметим, что на сегодня в мире в основном используют три методики измерения запаса хода: американскую EPA, всемирную, но по факту новую европейскую WLTP, а также старую европейскую NEDC, которую унаследовал Китай.При этом именно методика EPA является наиболее строгой, то есть – более реалистичной.

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