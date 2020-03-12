Официально: Mercedes G-Class станет электромобилем

Компания Mercedes-Benz начала разработку электрической версии легендарного G-Class. Об этом стало известно изданию CarAdviсe, которое пообщалось по телефону с главой компании Ола Каллениусом.

В интервью сайту топ-менеджер сообщил, что Гелендваген на батарейках появится в ближайшие годы. При этом работы над автомобилем уже начались – дизайнеры сделали первые наброски, а инженеры приступили к разработке технической части.

Топливный Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Называться новинка, вероятно, будет Mercedes-Benz EQG – это имя не раз уже фигурировало в официальных документах. EQ будет говорить о принадлежности модели к электрической линейке бренда (по аналогии с кроссовером EQC, который уже выпускается, и будущей электроверсией седана S-Class – EQS), тогда как буква G укажет на прямую связь новинки с Гелендвагеном.

Топливный Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Топливный Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Топливный Mercedes-Benz G-Class 2020 media.daimler.com

Каллениус отметил, что сам по себе G-Class является автомобилем-парадоксом: он не принадлежит ни к одному современному сегменту автомобилей, полностью нарушая логику индустрии, но при этом хорошо продается: в прошлом году топливный G-Class показал рост продаж в 60% – до 35 тысяч ед. Однако в связи с постоянным ужесточением экологического законодательства его переход на электричество неизбежен – автомобиль, который всегда ассоциировался с прожорливыми моторами, должен стать лояльным к окружающей среде.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Mercedes впервые показал своего соперника Tesla Model Y.

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