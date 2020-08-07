Официально: BMW 5-Series станет электромобилем

Компания BMW официально объявила, что готовит новое поколение 5-Series, в рамках которого популярная модель обзаведется чисто электрической версией. Предварительная дата появление новинки на рынке – 2023 год.

Скорее всего, будущей электромобиль получит имя i5. Также у новой "пятерки" будут бензиновые и дизельные версии, от которых "электричка" внешне будет отличаться измененной передней частью (на заглавном фото – рендер с возможным видом грядущего электромобиля, подготовленный изданием Auto Express).

На данный момент подробностей об электрической BMW 5-Series нет но ожидается, что она унаследует начинку недавно представленного iX3 – в частности, литий-ионный аккумулятор на 80 кВтч,которого хватает на 460 км пробега по циклу WLTP. Хотя не исключено, что в итоге машина получит более совершенные агрегаты.

В BMW также заявили, что к 2030 году планируют сократить выбросы CO2 по модельному ряду как минимум на треть. Для этого, в частности, уже к 2023 году компания намерена вывести на рынок 25 электрических моделей – как чистых электромобилей, так и плагин-гибридов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что абсолютно новый электрический кроссовер BMW засветился на тестах.