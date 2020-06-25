Одну из лучших BMW в истории продадут за любую сумму

BMW M3 Evolution II, которой исполнилось 32 года, готовы продать за любую сумму. Фото: themarket.co.uk

Старую BMW M3 Evo II 1988 года выставили на аукцион, торги начнутся через несколько дней. При этом на цену лота не установили никакого резерва. Значит, продать авто готовы за любую сумму.

Это интересное обстоятельство, ведь у энтузиастов и поклонников баварского бренда появилась возможность приобрести один из лучших автомобилей в истории компании. В итоге б/у БМВ М3 могут продать за действительно небольшую сумму денег.

Из-за того, что резерв цены не назначен, все будет зависеть от того, сколько предложит победитель аукциона. Условно говоря, если предположить, что максимальная ставка составит $1000, и никто ее не перекроет, покупатель заберет уникальную машину именно за эту сумму.

BMW M3 Evolution II, которой исполнилось 32 года, готовы продать за любую сумму. Фото: themarket.co.uk

BMW M3 Evolution II, которой исполнилось 32 года, готовы продать за любую сумму. Фото: themarket.co.uk

Тем не менее, автомобиль все же уйдет с аукциона намного дороже. Evolution II – довольно редкая улучшенная модификация BMW E30 в спортивном исполнении M3. Под капотом установлен 217-сильный двигатель, но пробег составляет 202 165 км.

BMW M3 Evolution II, которой исполнилось 32 года, готовы продать за любую сумму. Фото: themarket.co.uk

Автомобиль преодолел действительно большое расстояние за свою 32-летнюю жизнь и даже успел пережить капитальный ремонт двигателя. Более того, в некоторых местах на кузове есть ржавчина, с которой необходимо что-то сделать.

BMW M3 Evolution II, которой исполнилось 32 года, готовы продать за любую сумму. Фото: themarket.co.uk

BMW M3 Evolution II, которой исполнилось 32 года, готовы продать за любую сумму. Фото: themarket.co.uk

Видимо, поэтому продавец не зафиксировал минимальную цену лота. Но при должном подходе и профессиональном ремонте эту BMW M3 E30 Evo II можно превратить в машину коллекционного качества. К тому же владелец предоставляет огромный пакет документов с прозрачной историей обслуживания. Обратите внимание, что салон старой БМВ отлично сохранился – у нового владельца будет меньше забот по восстановлению.

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