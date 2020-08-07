Одно из самых популярных авто в Украине сняли с производства

Компания Ford прекратила производство седана Fusion/Mondeo. Уже как несколько лет этот автомобиль пользуется огромным спросом на отечественной вторичке – официально в Украине он не продается, а вот из Америки активно завозится.

Последний экземпляр Фюьжина был выпущен мексиканским заводом марки 31 июля.

Ford Fusion. Фото: Ford

О том, что Ford собирается снять с конвейера Fusion/Mondeo стало известно еще два года назад. Американский производитель заявляет, что стратегия отказа от седанов обусловлена ​​снижением спроса со стороны клиентов на них – сейчас потребители стали больше смотреть в сторону кроссоверов/внедорожников и электромобилей. Именно поэтому взамен готовит к выходу на рынок электрический кроссовер Mustang Mach-E и недавно представленный внедорожник Bronco. Помимо этих моделей, Ford также рассчитывает покорить публику новыми поколениями проверенных внедорожников Escape (известны в Европе как Ford Kuga) и Explorer.

До седана Fusion Ford уже прекратил в США выпуск моделей Fiesta, Focus и Taurus, и единственный седан, который остался в строю – это роскошный Lincoln Continental (Линкольн является премиальным брендом Форда). Однако Continental также уйдет в историю в конце этого года, поскольку компания и его решила отправить на пенсию из-за низкого потребительского интереса.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что весь первый тираж нового Ford Bronco раскупили как горячие пирожки.