Одно из главных преимуществ электромобилей оказалось их опасным недостатком

Мгновенное ускорение электромобилей является не только их преимуществом перед топливными автомобилями, но и одновременно опасным недостатком. В некоторых случаях сильная динамика может привести к спонтанным ДТП, что недавно и произошло с одним из Porsche Taycan.

Видео соответствующей аварии опубликовал YouTube-канал ProAutoBiH. Как видно в ролике, во время парковки водитель Porsche Taycan чрезмерно нажал педаль газа, несмотря на то, что находился на крутом подъеме. После этого машину резко развернуло на 180 градусов, к этому моменту пилот уже не контролировал электрокар. Кульминацией же стал момент падения "Тайкана" с пригорка на другую, припаркованную у прилегающей дороги легковушку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ДТП с участием Porsche Taycan Скиншот видео

Очевидно, причиной ДТП стало то, что владелец Porsche Taycan забыл о том, что в его новом авто (данный электрокар сравнительно недавно вышел на рынок) большой крутящий момент, который, к тому же, доступен сразу на старте. Например, в случае с версией 4S он составляет 640 Нм, а вот у Turbo – все 1050 Нм.

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