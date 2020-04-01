Одно из самых знаковых авто СССР продают по цене нового S-Class

В российском городе Уфа выставили на продажу одно из самых знаковых авто СССР – таксомоторную ГАЗ-24-01 "Волга". За автомобиль 1981 года выпуска просят довольно внушительную сумму.

Машину оценили в 76 100 долларов – для сравнения, почти таких же денег стоит новый Mercedes-Benz S-Class в базовой комплектации. Столь высокая цена объясняется тем, что это единственная "двадцать четверка" с шашечками, которая находится не в музее, а в частных руках.

ГАЗ-24 из такси за 76 100 долларов auto.ru

Пробег Волги составляет 74 500 км – не сказать, что это мало, хотя у машины есть ряд откровенных достоинств. Она до сих пор находится в отличном состоянии, не была в ДТП, соответственно не красилась и не ремонтировалась. Кроме того, детали автомобиля до сих пор имеют пломбировку таксопарка от 1981 года, а в оснащение входит оригинальный счётчик, рация "Лён-В" и шашечка на крыше.

ГАЗ-24 из такси за 76 100 долларов auto.ru

Несмотря на то, что у автомобиля современные номера, владелец также обещает отдать в комплекте старые советские госзнаки. Что интересно, на этой Волги можно таксовать ещё 5 лет – для этого имеется соответствующая лицензия.

Как было то ни было, но цена на автомобиль откровенно завышена. За такие деньги Волгу можно продать разве что в США (да и то, не факт), где рынок ретро автомобилей высоко ценится и находится в развитом состоянии.

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