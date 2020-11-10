Один из самых дешевых электрических кроссоверов едет в Европу

Китайский электрический кроссовер Seres 3 будут продавать в Европе – его появление в Старом Свете ожидается в следующем месяце. У этого автомобиля большие шансы на коммерческий успех, чему должна поспособствовать привлекательная цена – 26 500 евро.

Как сообщает auto motor und sport, в Германии новинку будет продавать компания Indimo Automotive. Seres 3 представляет собой компактный электрический кроссовер производства DFSK (совместное предприятие Dongfeng и Sokon Motors), и ориентирован он, в первую очередь, на жителей города.

Электрический кроссовер Seres 3 teslamagazin.sk

Seres 3 имеет длину 4,39 м, а его масса – 1690 кг, что для электрического кроссовера немного. Электрокар развивает мощность 120 кВт / 163 л.с., а аккумулятора емкостью 52,5 кВтч хватает на пробег в 405 км (правда, по устаревшему циклу NEDC).

Электрический кроссовер Seres 3 teslamagazin.sk

Также Seres 3 неплохо оснащен. Базовая версия комплектуется, помимо прочего, информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, цифровой приборной панелью, навигацией, парктроником, легкосплавными дисками колес.

Электрический кроссовер Seres 3 - первая партия готовится к отправке teslamagazin.sk

Более дорогой пакет комплектации Luxury (доплата 3500 евро) также включает камеру с обзором на 360 градусов, панорамную крышу, передние сиденья с подогревом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford анонсировал бюджетный электромобиль. Его цена составит примерно 20 000 долларов.