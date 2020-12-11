Один из первый Porsche 911 S Targa вернули к жизни

Один из первых экземпляров Porsche 911 Targa прошел полный курс реставрации в фирменном центре Porsche Classic.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На восстановление автомобиля, почти 40 лет простоявшего без движения, ушло 3 долгих года.

На восстановление автомобиля, почти 40 лет простоявшего без движения, ушло 3 долгих года presse.porsche.de

Нынешний владелец раритета, давний коллекционер и энтузиаст Porsche, нашел это автомобиль в США. Targa стояла в гараже без дверей, накрытая пластиковой пленкой. Редкий спорткар был в плачевном состоянии.

Судя по документам этот экземпляр 911 S Targa был доставлен дилеру Porsche Hülpert в Дортмунд 24 января 1967 год. После того, как он два года служил демонстрационным автомобилем, его приобрел покупатель из США. По неизвестной причине первый владелец пользовался автомобилем только 8 лет, а с 1977 до конца 2016-го Porsche простоял в гараже в Лонг-Бич, штат Нью-Йорк.

Модель ранней серии отличается от своих собратьев пластиковым окном вместо привычно для более поздних машин стеклянного presse.porsche.de

Модель ранней серии отличается от своих собратьев пластиковым окном вместо привычно для более поздних машин стеклянного. В период с конца 1966 по 1968 год Porsche произвела всего 925 единиц с двигателем S, короткой колесной базой и пластиковым окном. Данный экземпляр хорошо укомплектован: он имеет дополнительный отопитель Webasto, тонированное ветровое стекло, радио Blaupunkt Köln, кожаную отделку сидений, галогенные противотуманные фары и термометр.

Данный экземпляр был хорошо укомплектован: отопитель Webasto, тонированное ветровое стекло, радио Blaupunkt Köln, кожаная отделка, галогенные "противотуманки" и даже термометр presse.porsche.de

Философия Porsche Classic заключается в восстановлении автомобилей так, чтобы они были максимально приближены к оригиналу. Поиск подлинных мелких деталей, таких как кабельные зажимы, резиновые втулки и заглушки для 2,0-литрового 160-сильного двигателя, оказался трудным.

"Для нас не может быть и речи о деталях сторонних поставщиков. К счастью, при необходимости мы можем отправиться в наш "сундук с сокровищами", – рассказывает Уве Макруцки, руководитель реставрационного подразделения.

Porsche Classic не только обладает доступом к центральному складу с более чем 60 тысячами различных оригинальных запчастей. Штатные специалисты также имеют в своем распоряжении наборы для любого кузовного ремонта и технические чертежи.

Porsche Classic не только обладает доступом к центральному складу с более чем 60 тысячами различных оригинальных запчастей presse.porsche.de

Второй проблемой стала внешняя отделка крыши Targa. "Сегодняшний материал имеет другую структуру и более прочен, чем оригинал. Но нашему заказчику это не понравилось. По этой причине пришлось создавать ее заново", – объясняет Макруцки. Но теперь подходящее современное покрытие крыши Targa уже есть в наличии для реставрации аналогичных автомобилей.

У клиента также было особое пожелание в отношении покрытия, используемого для деталей шасси, панелей двигателя и системы охлаждения. Вместо особо прочного порошкового покрытия, используемого сегодня, он предпочел в угоду оригинальности традиционную для 1967 году двухкомпонентную покраску в черный цвет.

После около 1000 часов работы над кузовом 911 Targa был вручную окрашен в тот же красный цвет Polo, который имел автомобиль первоначально. Поскольку владелец машины хочет не просто собирать спорткары, но и ездить на них, он решил нанести на кузов защитную пленку с легким матирующим эффектом. Эта технология обходится без клея и поэтому может быть удалена без остатка даже через много лет.

После около 1000 часов работы над кузовом 911 Targa был вручную окрашен в тот же красный цвет Polo, который имел автомобиль первоначально presse.porsche.de

Следующий проект владельца Targa и страстного коллекционера Porsche уже стоит в мастерской Porsche Classic и ждет своей реставрации – это очень ранний экземпляр модели 928.

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