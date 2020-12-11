Один из первый Porsche 911 S Targa вернули к жизни

Один из первых экземпляров Porsche 911 Targa прошел полный курс реставрации в фирменном центре Porsche Classic.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На восстановление автомобиля, почти 40 лет простоявшего без движения, ушло 3 долгих года.

Нынешний владелец раритета, давний коллекционер и энтузиаст Porsche, нашел это автомобиль в США. Targa стояла в гараже без дверей, накрытая пластиковой пленкой. Редкий спорткар был в плачевном состоянии.

Судя по документам этот экземпляр 911 S Targa был доставлен дилеру Porsche Hülpert в Дортмунд 24 января 1967 год. После того, как он два года служил демонстрационным автомобилем, его приобрел покупатель из США. По неизвестной причине первый владелец пользовался автомобилем только 8 лет, а с 1977 до конца 2016-го Porsche простоял в гараже в Лонг-Бич, штат Нью-Йорк.

Модель ранней серии отличается от своих собратьев пластиковым окном вместо привычно для более поздних машин стеклянного. В период с конца 1966 по 1968 год Porsche произвела всего 925 единиц с двигателем S, короткой колесной базой и пластиковым окном. Данный экземпляр хорошо укомплектован: он имеет дополнительный отопитель Webasto, тонированное ветровое стекло, радио Blaupunkt Köln, кожаную отделку сидений, галогенные противотуманные фары и термометр.

Философия Porsche Classic заключается в восстановлении автомобилей так, чтобы они были максимально приближены к оригиналу. Поиск подлинных мелких деталей, таких как кабельные зажимы, резиновые втулки и заглушки для 2,0-литрового 160-сильного двигателя, оказался трудным.

"Для нас не может быть и речи о деталях сторонних поставщиков. К счастью, при необходимости мы можем отправиться в наш "сундук с сокровищами", – рассказывает Уве Макруцки, руководитель реставрационного подразделения.

Porsche Classic не только обладает доступом к центральному складу с более чем 60 тысячами различных оригинальных запчастей. Штатные специалисты также имеют в своем распоряжении наборы для любого кузовного ремонта и технические чертежи.

Второй проблемой стала внешняя отделка крыши Targa. "Сегодняшний материал имеет другую структуру и более прочен, чем оригинал. Но нашему заказчику это не понравилось. По этой причине пришлось создавать ее заново", – объясняет Макруцки. Но теперь подходящее современное покрытие крыши Targa уже есть в наличии для реставрации аналогичных автомобилей.

У клиента также было особое пожелание в отношении покрытия, используемого для деталей шасси, панелей двигателя и системы охлаждения. Вместо особо прочного порошкового покрытия, используемого сегодня, он предпочел в угоду оригинальности традиционную для 1967 году двухкомпонентную покраску в черный цвет.

После около 1000 часов работы над кузовом 911 Targa был вручную окрашен в тот же красный цвет Polo, который имел автомобиль первоначально. Поскольку владелец машины хочет не просто собирать спорткары, но и ездить на них, он решил нанести на кузов защитную пленку с легким матирующим эффектом. Эта технология обходится без клея и поэтому может быть удалена без остатка даже через много лет.

Следующий проект владельца Targa и страстного коллекционера Porsche уже стоит в мастерской Porsche Classic и ждет своей реставрации – это очень ранний экземпляр модели 928.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL: