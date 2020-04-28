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28 апреля • обновлено в 20:08
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Один из первых ЛуАЗ с кузовом фургон вернули к жизни

1.5т
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Реставраторы возродили редкий вариант отечественного переднеприводного вездехода ЛуАЗа в кузове фургон.

Недавно мы рассказывали об уникальном пожарном расчете на базе ЗАЗ-968М, созданном по заказу состоятельного коллекционера. Еще одна интересная работа тех же мастеров возвращает нас на полвека назад к истокам Луцкого автомобильного завода.

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

Вездеход ЛуАЗ-969 стал первым советским переднеприводным автомобилем. Кроме того, это был первый полноценный внедорожник, предназначенный для частного использования, преимущественно сельскими жителями.

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

Опытные образцы, еще имевшие обозначение ЗАЗ-969, были созданы в 1965 году. В процессе испытаний полноприводные вездеходы преодолели десятки тысяч километров по пескам и снегу, через Кара-Кумы и горные перевалы Памира. В 1967 году модель отправили на конвейер Луцкого машиностроительного завода под именем ЛуМЗ-969В.

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Скромные мощности нового предприятия не позволяли быстро освоить производство приводов задних колес, поэтому машина была с приводом на передние колеса.

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

Для справки: полноприводные вездеходы, ЛуАЗ-969 начали сходит с конвейера уже в 1969 году, а сам завод в декабре 1967-го получил статус "автомобильного".

Один из опытных образцов ЛуАЗ-969В

Один из опытных образцов ЛуАЗ-969В

zr.ru

Помимо версии с брезентовым верхом была подготовлена модификация с кузовом фургон. Он был предназначен для перевозки грузов в сфере обслуживания до 400 кг по дорогам с твердым покрытием. Этот микроавтомобиль служил для быстрой доставки товаров в магазины, продуктов в столовые и кафе, почты и т.п.

Опытные образцы фургонов ЛуАЗ-969В в испытательном пробеге

Опытные образцы фургонов ЛуАЗ-969В в испытательном пробеге

carakoom.com

Перед началом производства опытные образцы нового автомобиля-фургона прошли межведомственные испытания в сфере обслуживания. По предварительным данным они полностью отвечали условиям перевозки мелких партий грузов на небольшие расстояния.

Один из опытных образцов ЛуАЗ-969В

Один из опытных образцов ЛуАЗ-969В

carakoom.com

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Автомобили оснащался 4-цилиндровым 887-кубовыми мотором мощностью 30 л.с. от ЗАЗ. Он разгонял автомобиль весом 820 кг до 75 км/ч.

Фургон ЛуАЗ-969В был предназначен для перевозки мелких партий грузов на небольшие расстояния

Фургон ЛуАЗ-969В был предназначен для перевозки мелких партий грузов на небольшие расстояния

carakoom.com

До начала 1970-х годов таких переднеприводных ЛуАЗов успели сделать более 7 тысяч штук, из которых не более 3 тысяч были изготовлены с цельнометаллическим кузовом фургон.

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

Один из таких редких фургонов решили возродить в "КБ Смирнова". Проект получил название "ЛуАЗ-Юный натуралист", в честь одноименного популярного в советское время научно-популярного журнала для школьников.

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

"Донора" удалось обнаружить в Ленинградской области, в поселке Саблино. После реставрации в одной из питерских мастерских за дело взялись умельцы КБ. По историческим иллюстрациям опытных образцов они воссоздали цветовую палитру фургона и внесли несколько финальных штрихов, завершивших образ.

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

ЛуАЗ-969В "Юний натуралист"

kbsmirnova.ru

Найти сегодня ранний переднеприводный фургон практически невозможно, так что это совершенно уникальный экземпляр, достойный занять свое место в музее или частной коллекции.

Как писал ранее OBOZREVATEL, ЛуАЗ с итальянскими "конями" обнаружили при сносе старого дома.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
ЛуАЗ внедорожник ретро авто новости
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