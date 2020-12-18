Один и тот же автомобиль оказался для Африки менее надежным, чем для Европы

Международная организация Global NCAP провела краш-тест двух пикапов Nissan Navara – одного для европейского рынка, другого – для африканского. Оба автомобиля столкнули "лицом к лицу" при равных условиях, однако последствия удара, на удивление, оказались для машин разными.

Видео испытания Global NCAP опубликовал на своем YouTube-канале. К идее теста такого рода специалисты организации пришли после того, как в 2019 году отдельный краш-тест Nissan Navarra в Африке показал ужасающие результаты – машина оказалась плохо защищенной и опасной для жизни водителя и пассажиров. Тогда у испытателей возник вопрос: если Nissan Navara так опасен сегодня, была ли так же опасна аналогичная модель, которая до недавних пор продавалась в Европе? (Сейчас в Старом свете "Наварами" Nissan уже не торгует.) И чтобы это выяснить, Global NCAP взяли для проведения теста "африканский" Nissan Navara 2019 года выпуска и подержанную "Навару" для Европы 2015 года (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Итог испытания оказался следующим: у европейского варианта при ударе смялся только капот, кузов в районе салона оказался полностью защищенным, манекены, по сути, не пострадали. А вот у африканской версии вся конструкция салона "ушла": ее смяло настолько, что манекены полностью раздавило. При этом подушка безопасности водителя стрельнула куда-то в сторону потолка – для того, кто сидит за рулем, это означает почти верную смерть.

Таким образом, краш-тест показал, что двойные стандарты все еще применяются некоторыми производителями по отношению к отдельным моделям. Специалисты Global NCAP возмутились тому, что производитель позволил себе относиться к жизням людей в Африке как к менее ценным. По сути, человек, который покупает ту же модель в Африке, находится под угрозой смерти, тогда как европеец может чувствовать себя в безопасности при покупке аналогичной машины.

На просьбу GlobalNCAP прокомментировать тест, японский производитель лишь заявил, что безопасность является главным приоритетом компании.

Как ранее писал OBOZREVATEL: