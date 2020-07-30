Очередной обман камер фиксации нарушений ПДД показали на видео

Системой автоматической видеофиксации нарушений ПДД в Украине некоторые водители определенно недовольны. Они продолжают искать пути обмана системы.

Очередной из них показали в Facebook Киев Оперативный. Автомобилист решил пойти классическим путем и замаскировать номера своего автомобиля. Но настолько простого и "лаконичного" исполнения еще не видел никто.

Водитель просто приклеил к букве С кусок темной клейкой ленты, чтобы получить букву О. Такой способ позволит ему практически беспрепятственно нарушать правила ПДД, что обязательно приведет к фатальным последствиям.

Водитель придумал способ обмануть камеры контроля скорости. Скриншот страницы Facebook Киев Оперативный

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно спасти автомобиль, если вместо бензина автомобиль заправили дизельным топливом.