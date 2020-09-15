Обычный водитель показал верх мастерства параллельной парковки

Автомобилист из Индии стал настоящим героем интернета – на видео засняли, как он мастерски паркует крупное авто в труднодоступном месте. Причем его машина – не маленький хетчбек, а крупный минивэн.

Видео парковки, которое впоследствии появилось на YouTube, сняла жена автомобилиста. В ролике можно увидеть, как мужчина точно и легко паркует семиместный минивэн Toyota Innova на "островке над пропастью" – небольшом мостовом выступе, который нависает над рекой (чтобы посмотреть видео, доскролье страницу до конца).

Этот мужчина - настоящий король параллельной парковки. Скриншот видео

Позднее один из местных телеканалов взял интервью у индийца. Оказалось, что у него многолетний опыт вождения и он привык иметь дело и с крупными транспортными средствами – ранее мужчина водил 12,5-метровый автобус и ездил по очень сложным маршрутам. Поэтому такие маневры на "компактной" Toyota Innova для него вообще не являются проблемой.

Более того, выяснилось, что этот автомобиль даже не его – минивэн ему одолжил друг для рабочих поездок.

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