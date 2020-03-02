Техосмотр раз в 100 000 км: новый кроссовер удивил ресурсом

Китайцы рассказали подробности о своём новом электрокроссовере Aiways U5, который дебютировал в прошлом году. Новая информация была поведана в преддверии начала продаж модели в Европе.

Как выяснил OBOZREVATEL, у Aiways U5 будет как минимум две интересные особенности, которые будут отличать новый электрокар от большинства других моделей, присутствующих на рынке. Первая из них – продажи машины исключительно через Интернет.

Aiways U5 autocar.co.uk

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Чтобы купить электромобиль, будущие владельцы должно будут оформить заказ на сайте, после чего покупку доставят прямо к дому. Если же потенциальному клиенту захочется увидеть машину живьем или даже "пощупать" её, он может сделать это в магазинах по продаже электроники. Традиционных шоу-румов у компании Aiways не будет.

Вторая и, пожалуй, еще более интересная отличительная черта нового "китайца": необходимость проходить плановое техообслуживание лишь раз на 100 000 км. Посещать сервис на 15 000, 30 000, 50 000 и даже 80 000 км, обладателям Aiways U5 просто не будет необходимости.

Aiways U5 autocar.co.uk

Что же касается характеристик, у Aiways U5 они на среднем уровне, как для всего рынка электрокаров: мощность мотора – 190 л.с., батарея – емкостью 65 кВтч. Последней, как заявляет производитель, хватает на запас хода в 500 км. Скорее всего, цифры приводятся из расчёта по устаревшему циклу NEDC, то есть ,в реальности стоит рассчитывать на 350-400 км пробега при полной зарядке.

На европейском рынке продажи Aiways U5 должны начаться в августе 2020 года, первыми модель получат датчане, французы, немцы, голландцы, норвежцы и швейцарцы. Предварительная цена электромобиля – 19 000 евро.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что УАЗ Хантер стал электромобилем. Официально.

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