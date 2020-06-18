Обошелся в $660 000: в Украине растаможили эксклюзивный автомобиль

В Украине растаможка Lamborghini Aventador SVJ обошлась в $160 000

На пограничном пункте пропуска во Львовской области сфотографировали редчайший Lamborghini Aventador SVJ. Всего в мире существует 800 таких авто. Суперкар обошелся владельцу в $660 000, из которых около $500 000 – стоимость машины.

По информации ресурса Coolcarsofua, который ссылается на собственные источники, растаможка Ламборгини стоила приблизительно 160 тысяч долларов.

Lamborghini Aventador SVJ за $500 000 заметили во Львовской области

Автомобиль выкрашен в эффектный зеленый цвет Verde Ermes Metallic и оснащен необычными колесными дисками Leirion Forged Shiny Black диаметром 20 дюймов спереди и 21 сзади. Экстерьер редкого Lamborghini Aventador SVJ украшен элементами из неокрашенного карбона.

Мощность двигателя V12 составляет 770 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Всего в мире существует 800 купе Lamborghini Aventador SVJ

Ранее OBOZREVATEL показывал необычное ДТП, в котором столкнулись два одинаковых Lamborghini Aventador.