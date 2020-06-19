Обновленный Renault Koleos появился в Украине

Флагманский кроссовер Renault Koleos появился в салонах официальных дилеров французского бренда.

АвтоОбоз побывал на украинской премьере новинки, которая прошла в конце января нынешнего года, а теперь этот автомобиль доступен для покупателей.

2021 Renault Koleos

Нынешнее второе поколение кроссовера Renault Koleos дебютировало в 2016 году, а в прошлом году провели плановое обновление модели. В результате рестайлига автомобиль получил новый передний бампер с горизонтальная хромированной планкой под номерным знаком и защитной вставкой в нижней части, изменился рисунок радиаторной решетки, светодиодными стали противотуманные фары.

2021 Renault Koleos

Сзади появился увеличенный дополнительный стоп-сигнал и больше хромированного декора. Расширена палитра цветов и ассортимент колесных дисков.

2021 Renault Koleos

В салоне появились новые материалы отделки, обновленная информационно-развлекательная система R-Link 2 с 7 или 8,7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Появилась возможность менять цвета амбиентной подсветки салона. В дополнение к электрорегулировке сидений (6 положений и поддержка поясницы), подогреву и вентиляции, сиденье водителя может быть оснащено функцией массажа.

2021 Renault Koleos

2021 Renault Koleos

У передних кресел появилась подвижная секция, позволяющая увеличить длину подушки, а спинки задних сидений теперь меняют угол наклона и фиксируются в двух положениях.

2021 Renault Koleos

2021 Renault Koleos

Благодаря различным вариантам трансформации салона, объем багажного отделения может варьироваться от 505 л до 1777 л. Также в салоне предусмотрено множество отсеков для хранения мелких предметов суммарным объемом 35 л, включая 11-литровый вещевой ящик и 7-литровый отсек в центральной консоли. Подстаканники в передней части салона имеют функцию подогрева и охлаждения.

2021 Renault Koleos

В списке оснащения обновленного Renault Koleos есть аудиосистема Bose с 12 динамиками и сабвуфером, полный набор систем активной безопасности, включая адаптивные фары, автоматической парковки, контроля за слепыми зонами и рядностью движения.

Новинка оснащается экономичным 177-сильным 2-литровым дизельным мотором, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода All Mode 4x4-i.

2021 Renault Koleos

Стоимость обновленного флагмана стартует в Украине с отметки 794900 грн, кроме того, можно воспользоваться фирменной программой "Renault Бонус", которая позволит снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет при покупке авто.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Renault отметила 40-летие инновационной модели Fuego.