Обновленный Mercedes-Benz E-Class представили  в Украине

В Украине презентовали обновленное семейство Mercedes-Benz E-Class.

Команда АвтоОбоза познакомилась с новинкой в салоне компании "АвтоКапитал", официального представительства Mercedes-Benz в Украине.

Обновленную модель легко узнать по иному оформлению передней части, включая полностью светодиодные фары. Теперь в каждой из фар появилось по одной стреловидной "ресничке" ДХО. В зависимости от комплектации, обновленная "Е-шка" имеет разные облицовки радиатора.

Сзади светотехника также изменилась. Вместо "трехэтажной" оптики появились стреловидные фонари с дополнительными секциями на крышке багажника.

В салоне появился интересный по своему дизайну руль со сдвоенными спицами. После обновления полностью цифровая приборная панель стала стандартным оснащением. В базовой комплектации автомобиль получил два дисплея с диагональю 10,25 дюйма каждый, которые расположены под общим стеклом, формируя один широкоформатный экран.

А в качестве опции предлагаются дисплеи диагональю 12,3 дюйма. Кроме того, автомобиль получил новую фирменную информационно-развлекательную систему MBUX с голосовым управлением. Также у обновленного Е-Class существенно расширен список вспомогательной электроники, обеспечивающей практически автономное управление машиной.

Для обновленного E-Class предлагается широкая гамма бензиновых и дизельных моторов, а также гибридные версии. В Украине линейка состоит из бензиновых моторов мощностью от 197 до 367 л.с. и дизельных, развивающих от 160 до 330 л.с.

В семье рестайлинговых E-Class есть сразу 7 моделей (с дизельным и бензиновым двигателями, в кузовах "седан" и "универсал", с задним и полным приводом) доступные в виде PHEV-гибридов. Они демонстрируют великолепный расход топлива от 1,4 до 1,9 л на 100 км и запас хода на электричестве до 53 км (по циклу WLTP).

Первые автомобили уже доступны в дилерских центрах Mercedes-Benz в Украине. Стоимость бензиновых версии стартует с 42782 евро, а за дизельную придется отдать не менее 43450 евро. Гибридная модификация с бензиновым мотором Mercedes-Benz E 300 e обойдется минимум в 50211 евро.

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