Обновленный кроссовер Hyundai Kona готовится к дебюту

Hyundai раскрывает информацию об обновленном кроссовере Kona, который впервые получит версию N Line. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания Hyundai поделилась секретами о своем новом кроссовере Kona, который был разработан в соответствии с глобальной дизайнерской концепцией "Чувственная спортивность".

Обновленный кроссовер Hyundai Kona получит более выразительную внешность. Фото: hyundai.com

Новая Kona получит "акулий нос", что придаст модели выразительности. Модернизированные дневные ходовые огни подчеркнут высокую технологичность и изящную стилистику автомобиля, а передняя накладка и бампер придадут внешнему виду солидности.

Еще одной приятной новостью стало то, что у обновленной Kona появится спортивная версия N Line. Она получила собственный аэродинамический обвес с низко расположенными воздухозаборниками и агрессивным передним бампером, дополненным угловыми "плавниками" и изящными выштамповками. N Line позволит привлечь к модели Kona более широкую потребительскую аудиторию.

Обновленный кроссовер Hyundai Kona получит спортивную версию N Line. Фото: hyundai.com

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Больше деталей о дизайне обновленного кроссовера Kona будет раскрыто в ближайшие недели. Напомним, что на украинском рынке модель представлена в 2019 году и предлагается в электрической, а также бензиновой версиях.

Hyundai Kona предлагается на украинском рынке с 2019 года. Фото: hyundai.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Hyundai проехал без подзарядки более 1000 км.

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