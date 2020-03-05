Обновленный E-Class представили сразу в нескольких вариантах

Обновленный Mercedes-Benz E-Class дебютировал сразу в нескольких вариантах, включая седан, универсал, версии от AMG и "внедорожном" исполнении All-Terrain.

Об этом этом сообщает пресс-служба производителя. Напомним, что нынешнее поколение одного из бестселлеров бренда, дебютировало в 2016 году. Но в Штутгарте не привыкли почивать на лаврах, поэтому к Женевскому автошоу подготовили первую часть обновленного семейства. Изменения каснулись машин с кузовами седан и универсал, а вот купе и кабриолет покажут позже.

Базовая версия Mercedes-Benz E-Class media.daimler.com

Mercedes-Benz E-Class в исполнении AMG-Line отличается иной облицовкой радиатора и бамперами с увеличенными воздухозаборниками media.daimler.com

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain media.daimler.com

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором мощностью 435 л.с. media.daimler.com

Обновленную модель легко узнать по иному оформлению передней части, включая полностью светодиодные фары, которые лишили визуального разделения на две части. Теперь в каждой из фар появилось по одной среловидной "ресничке" ДХО. Таким образом новинка ничем не напоминает о легендарном семействе W123.

Mercedes-Benz E-Class AMG-Line media.daimler.com

Сзади светотехника также изменилась. Вместо "трехэтажной" оптики теперь скучные стреловидные фонари "как у всех", с дополнительными секциями на крышке багажника. На универсале светодиодные фонари получили двойной "пунктирный" рисунок.

Mercedes-Benz E-Class 2021 media.daimler.com

Для новинки предлагается широкий спектр бензиновых моторов мощностью от 156 до 435 л.с., a гамма дизельных двигателей представлена в диапазоне от 160 до 330 л.с. В частности, линейка силовых агрегатов пополнилась двумя новыми турбомоторами – 2-литровой "четверкой" (272 л.с.) и 3-литровым рядным 6-цилиндровым (367 л.с.) мотором. Оба представляют собой mild hybrid c 48-вольтовым стартер-генератором, который, добавляет при необходимости 20 л.с. и 180 Нм.

Для обновленного E-Class предлагается широкая линейка бензиновых и дизельных моторов, в том числе в версии mild hybrid media.daimler.com

В салоне появился очень необычный по своему дизайну руль со сдвоенными спицами. После обновления полностью цифровая приборная панель стала стандартным оснащением. В начальной комплектации два дисплея, объединенные под одним стеклом, имеют диагональ 10,25 дюйма каждый, а в качестве опции можно заказать более крупные 12,3-дюймовые экраны.

Mercedes-Benz E-Class теперь будет исключительно с цифровой панелью приборов с двумя экранами media.daimler.com

Кроме того, автомобиль получил новую фирменную информационно-развлекательную систему MBUX с голосовым управлением. Навигатор имеет функцию дополненной реальности, помогающей быстрее найти искомый объект. Но, главное, у Е-Class существенно расширен список впомогательной электроники, обеспечивающей практически автономное управление машиной.

Mercedes-Benz E-Class 2021 media.daimler.com

Первые экземпляры появятся в Украине в конце августа, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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