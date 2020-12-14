Обновленный BMW X4 M готовится к дебюту

Обновленная версия спортивного кроссовера BMW X4 M ожидается в 2021.

Об этом сообщает портал Carscoops. Рестайлинговая версия уже несколько месяцев проходит дорожные тесты, и с каждым разом все меньше остается на ней камуфляжа. Новинка вновь была замечена на дорогах в окрестностях Мюнхена.

Но даже наличие камуфляжа не скроет, что автомобиль будет отличаться от нынешней модели крупной облицовкой радиатора в стиле новых M3/M4, бамперами, диффузором сзади и видоизмененными задним фонарями.

В салоне ожидается новая приборная панель с информационно-развлекательной системой с увеличенным дисплеем и расширенным функционалом. Среди других изменений – новый дизайн центральной консоли с контроллером iDrive, который уже нашел применение на моделях M3 и M4 Coupe.

Под капотом модели будет располагаться 3-литровый рядный мотор с двумя турбинами, мощностью 480 л.с и крутящим моментом 598 Нм. Он сможет разгонять кроссовер до первой "сотни" за 4,1 секунду, а максимальная скорость будет достигать 280 км/ч.

Версия Competition получит форсированную до 510 л.с. версию этого мотора. Не исключено, что крутящий момент будет достигать 650 Нм, как на новых M3 и M4.

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