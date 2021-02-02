Обновленные Tesla Model S и X смогут самостоятельно включать заднюю передачу

Tesla научила свои обновленные Model S и X самостоятельно включать заднюю передачу. Автомобили теперь могут угадывать нужное направление движения и автоматически переключаться между режимами.

Для самостоятельного управления передачами авто использует данные навигатора и камеры кругового обзора, которые видят препятствия. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Илона Маска сообщает сайт MotorTrend.com.

Возможность ручного переключения передач все равно останется. Если слабый сигнал GPS или плохое освещение, водитель сможет самостоятельно переключить передачу. Это можно будет сделать на сенсорном экране.

В то же время неизвестно, позволят ли Tesla выпускать автомобили без селектора передач на дороги.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, недавно Tesla представила обновленную Model S. В ее салоне произошла настоящая революция – там стоит штурвал вместо привычной "баранки" и горизонтальный 17-дюймовый центральный дисплей с расширением 2200х1300.

Вся оперативная информация для водителя выводится на 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов. В нише под центральной консолью появились две беспроводные зарядки для смартфонов и разъемы USB-C.