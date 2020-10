Обновленная Need For Speed: Hot Pursuit дебютирует 6 ноября

Обновленную версию игры Need for Speed: Hot Pursuit официально представят для ПК, PlayStation 4 и Xbox One 6 ноября, а 13-го ноября фаны смогут воспользоваться и в Nintendo Switch.

Об этом сообщает сайт производителя. Need for Speed: Hot Pursuit – одна из наиболее популярных автомобильных игр, дебют которой состоялся еще в 1998 году. С тех пор выросло не одно поколение фанов NFS.

Нынешний релиз является апгрейдом версии Need for Speed: Hot Pursuit, которая был впервые представлена 10 лет назад. Обновленная игра будет включать те же машины и ту же тему "полицейские против гонщиков". Ключевые обновления ориентированы на использование преимуществ современного "харда".

Need for Speed: Hot Pursuit также включает поддержку кроссплатформенного многопользовательского режима, так что геймеры смогут играть со своими друзьями независимо от того, что они используют – ПК или приставку.

Игроки, которые используют PlayStation 4, Xbox One или Nintendo Switch, смогут запускать игру в разрешении 1080 пикселей с кадровой частотой 30 кадров в секунду. На PlayStation 4 Pro и Xbox One X можно будет выбирать между 1080p/60fps или 4K/30fps. Пользователи ПК смогут играть в максимальном режиме 4K/60 fps.

У новинки появятся все обновления DLC, которые были в оригинальной игре, а также обновленный фоторежим и ряд новых возможностей. Он также включает социальную сеть Autolog для поклонников NFS. Игра будет предложена для PS4, Xbox One и Nintendo Switch за $39,99, а тем, кто предпочитает ПК – за $29,99.

