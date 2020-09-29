Обнаружена свалка с почти новыми Audi, Bentley и Porsche

В сети появились фото впечатляющей автомобильной свалки. В общей сложности на ней пребывает около 200 машин, при этом большая часть из них – это суперкары последних лет, причем в полностью рабочем состоянии.

Как видно на фото, среди брошенных авто – Audi R8, Bentley Flying Spur, Porsche Panamera, Chevrolet Corvette, Aston Martin V8 Vantage. Необычное кладбище находится недалеко от города Ченду в Китае, отмечает Carakoom.

Свалка с суперкарами в Китае. Фото: carakoom.com

Такая нелегкая судьба постигла автомобили из-за действий их же владельца, хозяина автосалона. По слухам, он был не чист на руку – брал у клиентов деньги за покупку автомобиля, но часто задерживал доставку товара или же вовсе его не привозил.

Свалка с суперкарами в Китае. Фото: carakoom.com

Свалка с суперкарами в Китае. Фото: carakoom.com

В итоге, самого предпринимателя арестовали, а автомобили конфисковали, и пока идут следственные действия, машины так и будут стоять бесхозными под открытым небом. К сожалению, некоторые автомобили уже начали ржаветь.

Свалка с суперкарами в Китае. Фото: carakoom.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что старые рваные сиденья от автомобиля оценили в 90 000 долларов.