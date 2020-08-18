Объединение Honda и Nissan: в Японии сделали предложение

Компания Nissan заново привлекла к себе внимание после скандального увольнения Карлоса Гона. В правительстве Японии даже задумались объединить производителя с Honda.

По данным Financial Times, японские чиновники в прошлом году объявили руководствам двух компаний о содействии со стороны властей их объединению в новый альянс. В первую очередь это было связано с неопределенным на тот момент будущим Ниссан из-за скандальной отставки главы компании.

Во-вторых, объединение могло поспособствовать усилению позиций японского автопрома на мировой арене, где уже ощутимую долю занимает Toyota, которая обзавелась партнерством с Mazda, Suzuki и Subaru. На этом фоне объединение Nissan с одним из крупнейших производителей Японии – Honda – казалось интересной идеей.

С точки зрения работы над новыми технологиями Nissan и Honda сильно отличаются. Фото: Honda

Информация об таком предложении появилась только сейчас. Но до сих пор представители двух компаний ее не комментировали. Скорее всего, эта идея никому не понравилась. Производители продолжают развиваться обособленно, а Nissan даже представил новый план стратегического развития в составе альянса с Renault и Mitsubishi.

Кроме того, одной из главных причин отказа от идеи объединения называют разный технологический потенциал компаний. Это проявляется даже в сегменте "зеленых" разработок: Nissan развивает традиционные электромобили, а Honda продолжает работу над водородными силовыми установками.

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