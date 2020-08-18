Объединение Honda и Nissan: в Японии сделали предложение

Компания Nissan заново привлекла к себе внимание после скандального увольнения Карлоса Гона. В правительстве Японии даже задумались объединить производителя с Honda.

По данным Financial Times, японские чиновники в прошлом году объявили руководствам двух компаний о содействии со стороны властей их объединению в новый альянс. В первую очередь это было связано с неопределенным на тот момент будущим Ниссан из-за скандальной отставки главы компании.

Во-вторых, объединение могло поспособствовать усилению позиций японского автопрома на мировой арене, где уже ощутимую долю занимает Toyota, которая обзавелась партнерством с Mazda, Suzuki и Subaru. На этом фоне объединение Nissan с одним из крупнейших производителей Японии – Honda – казалось интересной идеей.

С точки зрения работы над новыми технологиями Nissan и Honda сильно отличаются. Фото: Honda

Информация об таком предложении появилась только сейчас. Но до сих пор представители двух компаний ее не комментировали. Скорее всего, эта идея никому не понравилась. Производители продолжают развиваться обособленно, а Nissan даже представил новый план стратегического развития в составе альянса с Renault и Mitsubishi.

Кроме того, одной из главных причин отказа от идеи объединения называют разный технологический потенциал компаний. Это проявляется даже в сегменте "зеленых" разработок: Nissan развивает традиционные электромобили, а Honda продолжает работу над водородными силовыми установками.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый кроссовер Nissan Qashqai 2021 модельного года уже появился на дорогах общего пользования.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!