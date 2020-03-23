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23 марта • обновлено в 12:07
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Об украинцах говорит весь мир: автомобили из Киева удивили СМИ

2.2т
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Украинский тюнинг уже не впервые обретает популярность за рубежом. На этот раз компания SpecAutoTuning из Вишневого (небольшой город Киевской агломерации) прославилась в сети.

Тюнинг-ателье специализируется на превращении в основном немецких автомобилей во вдохновленные советской автомобильной стилистикой машины. Стоит отметить, что переиначивание классического дизайна на современный манер является популярным направлением в мировом автотюнинге.

"Победа" на базе Mercedes CL выглядит неожиданно

"Победа" на базе Mercedes CL выглядит неожиданно

Авторитетный ресурс CarScoops назвал работы украинского тюнинг-ателье впечатляющими. А немцы из Auto Motor und Sport очень удивились тому, что БМВ и Мерседес можно превратить в автомобили, напоминающие советские.

Также ГАЗ М-20 создали на агрегатах BMW

Также ГАЗ М-20 создали на агрегатах BMW

carscoops.com

Одним из наиболее известных проектов компании стала так называемая ГАЗ М20 Победа. Интересно, что этот автомобиль использует в своей основе разные модели – BMW 6 Series, Mercedes CL и Toyota Mark II. При этом в последнем случае машина даже получила распашные двери от Mazda RX-8.

В этом экземпляре сочетается сразу несколько японских машин. А выглядит как старое авто

В этом экземпляре сочетается сразу несколько японских машин. А выглядит как старое авто

carscoops.com

Такая разница в конструкции при схожей стилистике связана с тем, что каждый проект создают по индивидуальному заказу. Поэтому в основе может быть использован практически любой автомобиль. Еще одно творение – ГАЗ-21 Волга на базе кабриолета БМВ 6 Серии.

Волга ГАЗ 21 в кузове кабриолет – такое возможно только в Украине

Волга ГАЗ 21 в кузове кабриолет – такое возможно только в Украине

carscoops.com

Но и это еще не все. В портфолио украинского тюнинг-ателье есть ГАЗ-12 ЗИМ на агрегатах BMW E32. При этом платформу немецкого седана пришлось модифицировать, чтобы длина колесной базы соответствовала размерам настоящего кузова советского лимузина.

Выглядит как ЗИМ ГАЗ 12, но под кузовом скрывается БМВ 7 Серии

Выглядит как ЗИМ ГАЗ 12, но под кузовом скрывается БМВ 7 Серии

carscoops.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, украинский тюнинг уже прославился в мировых СМИ благодаря проекту на базе Toyota Land Cruiser 200.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто тюнинг ретро Mercedes-Benz BMW Toyota Mazda
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
забудьте это слово ПОБЕДА,мазепинцы.
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
весьмирзнамы
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