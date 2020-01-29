Это авто неизвестно ГАЗу: в Украине сделали яркий пикап Волга

В Украине засняли пикап ГАЗ-21 Волга, о котором на Горьковском автозаводе, скорее всего, никогда не слышали. А всё потому, что этот автомобиль является продуктом народного творчества.

Данный автомобиль был сфотографирован на парковке одного из супермаркетов Луцка. Его снимки оказались в распоряжении сайта TopGir.

Пикап ГАЗ-21 Волга topgir.com.ua

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Представленный на изображениях пикап Волга выглядит оригинально и ярко, несмотря на то, что его нижняя часть "относится" к советскому авто 1960-х годов, а верхняя – "японцу" 1990-х. Грузовичок примечательным большим дорожным просветом, подножками, дополнительной оптикой и современными колесными дисками, обутыми в высокопрофильные шины. Грузовая платформа при этом закрыта крышкой.

Пикап ГАЗ-21 Волга topgir.com.ua

Интересно, что по базе данных автомобилей пикап проходит как ГАЗ-211969 года, под капотом которого –неродной 1,8-литровый мотор. Но, похоже, это не была Волга с самого начала: скорее всего, за основу был взят старенький пикап, который "приодели" в кузовные панели и бампера "24-ки".

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине сфотографировали никому неизвестный 6-колесный пикап Toyota. По слухам, за этот автомобиль владелец заплатил около 300 000 долларов.

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