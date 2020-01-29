Главная Новости
29 января • обновлено в 20:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Это авто неизвестно ГАЗу: в Украине сделали яркий пикап Волга

1.5т
Читать материал на украинском

В Украине засняли пикап ГАЗ-21 Волга, о котором на Горьковском автозаводе, скорее всего, никогда не слышали. А всё потому, что этот автомобиль является продуктом народного творчества.

Данный автомобиль был сфотографирован на парковке одного из супермаркетов Луцка. Его снимки оказались в распоряжении сайта TopGir.

Пикап ГАЗ-21 Волга

Пикап ГАЗ-21 Волга

topgir.com.ua

Новости
Продажи автомобилей MINI могут превысить отметку в 300 000

Представленный на изображениях пикап Волга выглядит оригинально и ярко, несмотря на то, что его нижняя часть "относится" к советскому авто 1960-х годов, а верхняя – "японцу" 1990-х. Грузовичок примечательным большим дорожным просветом, подножками, дополнительной оптикой и современными колесными дисками, обутыми в высокопрофильные шины. Грузовая платформа при этом закрыта крышкой.

Пикап ГАЗ-21 Волга

Пикап ГАЗ-21 Волга

topgir.com.ua

Интересно, что по базе данных автомобилей пикап проходит как ГАЗ-211969 года, под капотом которого –неродной 1,8-литровый мотор. Но, похоже, это не была Волга с самого начала: скорее всего, за основу был взят старенький пикап, который "приодели" в кузовные панели и бампера "24-ки".

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине сфотографировали никому неизвестный 6-колесный пикап Toyota. По слухам, за этот автомобиль владелец заплатил около 300 000 долларов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Тег
тюнинг
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
5
Смешно
4
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
дбл бл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Это новый "Жопорожец"? :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Родзевич Олег
Родзевич Олег
Неловко получается с декоммунизацией , достижения проклятых "вашей идеологической властью" граждан СССР и Российской империи к Украине не имеет ни какого отношения.Хвалитесь телегами,плугами,мотыгами......чем копали по словам ваших историков Черное море
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги