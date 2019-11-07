Нужно успеть: украинцы спешат растаможить "евробляхи"

По итогам октября 2019 года украинцы растаможили 27 тысяч б/у авто на иностранной регистрации. Это в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода за прошлый год.

Как сообщает УкрАвтопром, автомобилисты заметно активизировались в вопросах регистрации подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Учитывая октябрьский вклад, по итогам десяти месяцев 2019 года растаможено около 350 тысяч б/у авто на иностранной регистрации.

Skoda стала одним из лидеров среди растаможенных авто в октябре skoda-auto.com

Это более чем в четыре раза превышает данные с января по октябрь за 2018 год. Вероятно, украинцы спешат как можно скорее зарегистрировать свои подержанные машины. Ведь народные депутаты отсрочили штрафы за авто на еврономерах до конца текущего года.

Изменится ли ситуация в 2020-м – говорить пока сложно. Однако уже стало известно, каким автомобилям украинцы отдавали предпочтение в октябре.

Б/у автомобили Volkswagen в октябре регистрировали чаще других vw.com

В прошедшем месяце отечественные автомобилисты зарегистрировали 4,4 тыс машин марки Volkswagen. На втором месте по популярности – Skoda с 2,4 экземплярами. Замыкает тройку лидеров Ford (2,3 тыс. авто).

Автомобили марки Ford очень популярны среди украинских покупателей подержанных авто ford.com

Также в пятерку самых популярных брендов в октябре вошли Renault (2,2 тыс.) и Opel (1,8 тыс.).

Как рассказывал OBOZREVATEL, подержанные машины могут удивить своим состоянием. Это доказал редкий Mitsubishi Lancer Evolution с минимальным пробегом.

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