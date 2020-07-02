Новым кроссовером Suzuki оказалась копия Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota представили первый плод совместного сотрудничества. Им стал новый кроссовер, который, впрочем, уже давно хорошо известен во всем мире.

Речь идет о Suzuki Across – модели, построенной на базе Toyota RAV4. От последнего новинка унаследовала не только техническую часть, но и дизайн. По большому счету, она является копией "рава".

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Судите сами: визуально Suzuki Across очень похож на популярный кросс Toyota, отличия сведены к минимуму. Здесь лишь другая радиаторная решетка, новые бамперы, обновленные фары и слегка измененный задние фонари.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

В салоне же – хорошо знакомый многофункциональный руль и 9,0-дюймовым экран информационно-развлекательной системы. А вот багажник по объему немного отличается: если у RAV4 он составляет 520 л, то у героя этой заметки – 490 л.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Помимо того, что Across стал самым большим кроссовером в линейке Suzuki (его длина – 4,63 м), это еще и первый плагин-гибрид марки. Паркетник получил 306-сильную установку, которая состоит из 2,5-литрового четырехцилиндрового атмосферного двигателя, двух электромоторов (по одному на каждой оси) и батареи емкостью 18,1 кВтч. На одном электричестве машина может проехать 75 км.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Оснащение включает в себя, среди прочего, систему распознавания дорожных знаков, контроль мертвых зон, адаптивный круиз-контроль и контроль рядности.

Suzuki Across. Фото: Suzuki

Suzuki Across ориентирован в первую очередь на Европу – там его продажи начнутся осенью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как новый Suzuki за 7000 евро привлек внимание автоэкспертов.