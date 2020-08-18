Новый ЗАЗ Запорожец оценили в $9500

В Сети выставили на продажу необычный ЗАЗ-968М Запорожец 1991 года выпуска. 30-летнее авто обращает на себя внимание превосходным состоянием и отсутствием пробега.

На одометре этого Запорожца – всего 79 км. При этом он отлично сохранился, как-будто вчера сошел с конвейера. Отсюда и цена у автомобиля немаленькая – как пишет Motor, владелец готов расстаться с ним за 9500 долларов (находится машина в России).

ЗАЗ-968М Запорожец с пробегом 79 км, $9500. Фото: motor

Кузов ЗАЗ окрашен в белый цвет, а салон обшит бежевым кожзамом (довольно распространенная комбинация). Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель V4, который позволяет ускоряться ему от 0 до 100 км/ч за 32 сек и развивать максимальную скорость 118 км/ч.

ЗАЗ-968М Запорожец с пробегом 79 км, $9500. Фото: motor

ЗАЗ-968М Запорожец с пробегом 79 км, $9500. Фото: motor

ЗАЗ-968М Запорожец с пробегом 79 км, $9500. Фото: motor

Отметим, что в свое время ЗАЗ-968 был одним из самых массовых автомобилей бывшего СССР. За период 1974-1991 гг. было выпущено свыше 500 000 таких машин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что кто-то купил на аукционе в США "биток" с пробегом 1,3 млн км.