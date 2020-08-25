Новый VW Passat 2023 будет соперничать с BMW 5 Series

Новый Volkswagen Passat при запуске девятого поколения в 2023 году окажется более крупным автомобилем, чем сейчас. Модель переедет в следующий сегмент и будет соперничать с BMW 5 Series и Mercedes E-class.

Такие перемены связаны с тем, что в компании опасаются внутреннего соперничества с VW Arteon, который построен на одних с Passat компонентах и находится в том же сегменте. Поэтому новый Фольксваген Пассат увеличится в размерах, а его производство перенесут из Германии на чешский завод Skoda для параллельной сборки с Superb.

В гамме останутся седан и универсал, но каждый из них станет более роскошным автомобилем для соперничества с премиальными и статусными автомобилями. Также в линейке оставят полноприводный универсал повышенной проходимости Alltrack.

Ожидается, что автомобиль получит довольно консервативный дизайн – возможно, даже более строгий, чем сейчас. На данный момент на рынке США и Китая представлен Passat, который отличается от европейской версии – такой автомобиль крупнее. В компании решили унифицировать различные модификации модели, поэтому более компактный европейский Пассат теперь станет крупнее.

Следующий VW Passat станет более крупным автомобилем. Фото: Volkswagen

OBOZREVATEL ранее рассказывал о планах наладить производство автомобилей Volkswagen на территории Украины.