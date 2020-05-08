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8 мая • обновлено в 17:48
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Новый VW Golf превратили во внедорожник. Фото

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Восьмое поколение Volkswagen Golf – новая машина, к которой мы уже привыкли. Гольф, как всегда, оказался очень узнаваемым скучноватым авто. Самое время вспомнить о VW Golf Country.

Эта модель появилась в 1989 году и представляла собой глубоко модифицированную внедорожную модификацию Фольксваген Гольф. Полный привод, дорожный просвет в 21 см и большие колеса – автомобиль отлично подготовился к тяжелым условиям.

Новый VW Golf Country 2020

Новый VW Golf Country 2020

kolesa.ru

Теперь художник решил вернуть к жизни необычную модель, но на базе нового Golf. Хэтчбек теперь снова выглядит как настоящий внедорожник. Появился пластиковый обвес с неокрашенными элементами и серебристой защитой,крупные колеса и цепкие покрышки.

Новый VW Golf Country 2020

Новый VW Golf Country 2020

kolesa.ru

Volkswagen Golf 2020

Volkswagen Golf 2020

kolesa.ru

Чего такому необычному Volkswagen Golf не хватает – так это запасного колеса, установленного на корме. У оригинального Country такой важный элемент был. Зато появился багажник на крыше, что точно пригодилось бы путешественникам и любителям забраться на своей машине в серьезное бездорожье.

Оригинальный VW Golf Country

Оригинальный VW Golf Country

wheelsage.org

Оригинальный VW Golf Country

Оригинальный VW Golf Country

wheelsage.org

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Volkswagen готовит свой самый дешевый электромобиль с ценой менее 20 000 евро.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто кроссовер внедорожник Volkswagen
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