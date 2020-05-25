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25 мая • обновлено в 10:53
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Новый VW Golf получил версию универсал

2.3т
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В ближайшее время состоится премьера нового представителя восьмой генерации бестселлера VW Golf. Об этом сообщает портал Carscoops.

А пока на дорогах Германии можно встретить прототипы новинки, причем, совершенно без камуфляжа.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Новый универсал Golf VIII очень напоминает прежнее поколение универсала, а от нового унаследовал дизайн передней части кузова. Если внимательно присмотреться к задним фонарям, то можно догадаться, что они покрыты лентой, предназначенной для маскировки их формы и рисунка. Номерной знак переместился с бампера на заднюю дверь.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Интерьер будет идентичен хэтчбеку нового поколения и получит аналогичную компоновку приборной панели, с большим информационно-развлекательным экраном, расположенным по центру. Трехспицевый многофункциональный руль, внешнее освещение, миниатюрный рычаг АКП и все остальное сохранится без изменений. Единственным отличием будет увеличение места для задних пассажиров и значительно более вместительный багажника, что сделает новинку удобным и практичным выбором для семьи.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Линейка двигателей также перейдет на универсал без изменений. Напомним, что хэтчбек оснащается 1,0-, 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми моторам и 2,0-литровым дизельным двигателем. Ожидается, что в числе модификаций будет "заряженная" версия Golf R. В ее арсенале будет 2,0-литровый мотор мощностью порядка 330 л.с., полный привод 4Motion и роботизированная коробкой передач с двойным сцеплением.

2021 Volkswagen Golf Variant

2021 Volkswagen Golf Variant

carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen готовит новое поколение кроссовера Tiguan.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Volkswagen авто новости новые авто
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