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24 октября • обновлено в 11:07
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Новый VW Golf 2020 полностью рассекречен: появились официальные фото

1.1т

Неожиданно дизайн Volkswagen Golf 2020 модельного года был рассекречен на официальных фото, оказавшихся в Сети.

Об этом сообщает CarScoops со ссылкой на Motor Elpais. Премьера Фольксваген Гольф 8 поколения состоится сегодня же, 24 октября, но мы уже можем изучить внешность новинки.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Новости
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Как и ожидалось, внешность модели получилась эволюционной без резких откровений, но здесь достаточно деталей, благодаря которым новинку легко отличить от предшественника.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Силуэт очень узнаваемый, но все линии и ребра жесткости стали более выраженными. Внимание привлекает новая головная оптика необычной формы и бампер с широким воздухозаборником.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Сзади — другие фонари и бампер, также стоит отметить сложную форму багажного проема. Название модели теперь располагается посередине под эмблемой VW, которая, кстати, тоже новая — более плоская и изящная. В дальнейшем ее получат все новые автомобили бренда.

VW Golf GTE 2020

VW Golf GTE 2020

vw.com

На фото виден и плагин-гибридный VW Golf GTE — его обвес немного отличается от других модификаций — даже рисунок решетки воздухозаборника изменили. Однако наиболее отличительным элементом гибрида является лючок зарядки в переднем крыле.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Интерьер — действительно новое место. Цифровой щиток приборов и крупный экран мультимедийной системы вкупе с минимальным количеством физических переключателей создают очень технологичную атмосферу.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

Известно, что новый VW Golf 8 в качестве базового мотора получит трехцилиндровый двигатель объемом 1 л. Также ожидаются бензиновые агрегаты на 1,5-2 л и дизели объемом 2 л. Volkswagen Golf GTI 2020 получит 232-сильную установку, а более мощный Golf R предложит 325 л.с.

VW Golf 2020

VW Golf 2020

vw.com

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Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
авто Volkswagen новости
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