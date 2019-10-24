Новый VW Golf 2020 полностью рассекречен: появились официальные фото

Неожиданно дизайн Volkswagen Golf 2020 модельного года был рассекречен на официальных фото, оказавшихся в Сети.

Об этом сообщает CarScoops со ссылкой на Motor Elpais. Премьера Фольксваген Гольф 8 поколения состоится сегодня же, 24 октября, но мы уже можем изучить внешность новинки.

VW Golf 2020 vw.com

Как и ожидалось, внешность модели получилась эволюционной без резких откровений, но здесь достаточно деталей, благодаря которым новинку легко отличить от предшественника.

VW Golf 2020 vw.com

Силуэт очень узнаваемый, но все линии и ребра жесткости стали более выраженными. Внимание привлекает новая головная оптика необычной формы и бампер с широким воздухозаборником.

VW Golf 2020 vw.com

Сзади — другие фонари и бампер, также стоит отметить сложную форму багажного проема. Название модели теперь располагается посередине под эмблемой VW, которая, кстати, тоже новая — более плоская и изящная. В дальнейшем ее получат все новые автомобили бренда.

VW Golf GTE 2020 vw.com

На фото виден и плагин-гибридный VW Golf GTE — его обвес немного отличается от других модификаций — даже рисунок решетки воздухозаборника изменили. Однако наиболее отличительным элементом гибрида является лючок зарядки в переднем крыле.

VW Golf 2020 vw.com

Интерьер — действительно новое место. Цифровой щиток приборов и крупный экран мультимедийной системы вкупе с минимальным количеством физических переключателей создают очень технологичную атмосферу.

VW Golf 2020 vw.com

Известно, что новый VW Golf 8 в качестве базового мотора получит трехцилиндровый двигатель объемом 1 л. Также ожидаются бензиновые агрегаты на 1,5-2 л и дизели объемом 2 л. Volkswagen Golf GTI 2020 получит 232-сильную установку, а более мощный Golf R предложит 325 л.с.

VW Golf 2020 vw.com

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