Новый VW Golf 2020 полностью рассекречен: появились официальные фото

Неожиданно дизайн Volkswagen Golf 2020 модельного года был рассекречен на официальных фото, оказавшихся в Сети.
Об этом сообщает CarScoops со ссылкой на Motor Elpais. Премьера Фольксваген Гольф 8 поколения состоится сегодня же, 24 октября, но мы уже можем изучить внешность новинки.
VW Golf 2020
vw.com
Как и ожидалось, внешность модели получилась эволюционной без резких откровений, но здесь достаточно деталей, благодаря которым новинку легко отличить от предшественника.
VW Golf 2020
vw.com
Силуэт очень узнаваемый, но все линии и ребра жесткости стали более выраженными. Внимание привлекает новая головная оптика необычной формы и бампер с широким воздухозаборником.
VW Golf 2020
vw.com
Сзади — другие фонари и бампер, также стоит отметить сложную форму багажного проема. Название модели теперь располагается посередине под эмблемой VW, которая, кстати, тоже новая — более плоская и изящная. В дальнейшем ее получат все новые автомобили бренда.
VW Golf GTE 2020
vw.com
На фото виден и плагин-гибридный VW Golf GTE — его обвес немного отличается от других модификаций — даже рисунок решетки воздухозаборника изменили. Однако наиболее отличительным элементом гибрида является лючок зарядки в переднем крыле.
VW Golf 2020
vw.com
Интерьер — действительно новое место. Цифровой щиток приборов и крупный экран мультимедийной системы вкупе с минимальным количеством физических переключателей создают очень технологичную атмосферу.
VW Golf 2020
vw.com
Известно, что новый VW Golf 8 в качестве базового мотора получит трехцилиндровый двигатель объемом 1 л. Также ожидаются бензиновые агрегаты на 1,5-2 л и дизели объемом 2 л. Volkswagen Golf GTI 2020 получит 232-сильную установку, а более мощный Golf R предложит 325 л.с.
VW Golf 2020
vw.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал об интересных автомобильных новостях:
Новый Фольксваген Гольф включили в список номинантов конкурса Автомобиль года в Европе еще до премьеры автомобиля
Hyundai готовит соперника Toyota Camry — крупный седан представительского класса
Mazda представила свой первый электромобиль — стильный кроссовер с необычными дверями
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.