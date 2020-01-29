Новый VW Caddy 2020 скопировал внешность кроссовера Renault

Скоро Volkswagen представит совершенно новый Caddy, а пока же модель активно тестируется на дорогах в камуфляже. И чтобы раньше времени никто не раскрыл её дизайн, производитель замаскировал новинку интересным образом.

Вместо привычного "пикселя" Volkswagen сделал новый Caddy похожим на кроссоверный вэн Renault Dokker Stepway. Как отмечает издание Motor1 (которое, собственно, и опубликовало шпионские фото прототипа), новый "пирожок" VW намеренно имитирует дизайн "француза", дабы не вызвать лишних подозрений у прохожих.

Слева - прототип VW Caddy, справа - Renault Dokker Stepway

Тестовый прототип "Кэдди" похож на Dokker Stepway буквально со всех сторон. У него такой же кузов, окна и есть даже наклейки, которые имитируют радиаторную решетку и оптику Renault.

VW Caddy 2020, замаскированный под Renault motor1.com

VW Caddy 2020, замаскированный под Renault motor1.com

VW Caddy 2020, замаскированный под Renault motor1.com

Однако переживать действительно не стоит – на самом деле Volkswagen Caddy следующего поколения будет выглядеть по-другому. Ранее производитель опубликовал первые тизеры фургона, на которых модель демонстрирует гораздо более сложную форму с изогнутыми акцентами и характерными линиями, тогда как этот прототип выглядит довольно простым.

VW Caddy 2020 - официальные тизеры volkswagen-newsroom.com

VW Caddy 2020 - официальные тизеры volkswagen-newsroom.com

Премьера Caddy следующего поколения состоится уже в конце февраля – новая модель заменит текущий, "Кэдди", который выпускается с 2003 года. VW обещает, что это будет "совершенно новый автомобиль", поскольку "ни один винт в нём не остался нетронутым". Впрочем, платформа у фургона останется та же – MQB.

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