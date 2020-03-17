Новый VW Amarok будет создан совместно с Ford

Представители концерна Volkswagen показали первое официальное изображение пикапа Amarok нового поколения

Как стало известно OBOZREVATEL, маленький городской кроссовер VW Nivus – не единственная новинка, которая ожидает поклонников бренда Volkswagen в ближайшее время. Популярный пикап Amarok станет первым продуктом совместного проекта Volkswagen Commercial Vehicles и Ford.

Volkswagen Amarok media.vw.com

Напомним, что два производителя договорились о создании глобального альянса по выпуску коммерческой техники в январе прошлого года. Это означает, что новый Amarok унаследует ряд элементов от "фордовской" модели Ranger. Предположительно новинку покажут осенью нынешнего года, а первые товарные экземпляры поступят в дилерскую сеть по всему миру в начале будущего года.

Volkswagen Amarok выпускается с 2010 года. В 2016 он пережил обновление и модернизацию media.vw.com

Несмотря на тотальную электрификацию, пикапы VW и Ford сохранят традиционные двигатели внутреннего сгорания. Для топ-версии Amarok по-прежнему будут доступны мощные и тяговитые бензиновые и дизельные моторы V6. Напомним, что нынешнее поколение Amarok V6 TDI имеет в своем арсенале 255 л.с. и 580 Нм, а тюнинговые ателье, например, Abt могут предложить форсированную версию с 302 л.с. и 630 Нм. По данным портала CarSales, новый Ford Ranger получит 2,7-литровый бензиновый мотор с двумя турбинами, а также 3-литровый дизельный V6.

Ford Ranger в 2020 году вышел на первое место в Украине по продажам в сегменте пикапов media.ford.com

Помимо Amarok и Ranger, кооперация двух автопроизводителей затронет и семейство Ford Transit. В частности легкий фургон Transit Connect разделит платформу с представленным недавно 2020 VW Caddy.

Кроме того, в планах появление под маркой Ford семейства городских фургонов, созданных инженерами VW. Ford, в свою очередь, предложит разработки в области более крупной коммерческой техники.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford экспериментирует с альтернативными видами топлива.

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