Новый Volkswagen Transporter T7 окажется переделанным Ford Transit

Следующий Volkswagen Transporter, поколение T7, ждет унификация с Ford Transit Custom. Обе модели будут построены на одной платформе, которую разработают инженеры Ford.

Об этом сообщает Automotive News Europe. Такое решение немецкой компании продиктовано соглашением о глобальном партнерстве Ford и Volkswagen, которое обе стороны подписали в 2019 году. В ответ на создание шасси для "Транспортера" VW предоставит Ford архитектуру Caddy нового поколения для следующего поколения "каблучка" Transit Connect/Transit Torneo.

Интересно, что пассажирская и грузовая версии нового T7 выйдут в разное время. Так, первая появится в 2021 году, вторая – в 2024-м. Это связано с тем, что платформа MQB не подходит для большой нагрузки, поэтому ее получит только пассажирский вариант. А вот в основу грузовой машины как раз и ляжет "фордовская" платформа, но ее выхода нужно подождать.

Со сменой поколений VW Transporter и Ford Transit будут выпускаться на заводе Ford в Турции (сейчас "Транспортеры" производят в немецком Ганновере), в который американский автопроизводитель инвестирует $2,6 млрд для увеличения производственных мощностей. А вот Connect/Torneo станут собирать на "фольксвагеновской" фабрике в Польше.

Стоить отметить, что в рамках вышеупомянутого партнерства Ford получит еще одну выгоду. Так, VW поделится с ним платформой MEB для электрокаров. На ее основе в 2023 году будет выпущен массовый электрический Ford для европейского рынка.

Как ранее писал OBOZREVATEL: