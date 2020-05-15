Новый Volkswagen Tiguan показали на фото без камуфляжа
Совсем недавно тестовый прототип Volkswagen Tiguan 2021 удивил всех своим видом – новый кроссовер после обновления получит купеобразную модификацию под названием Tiguan X или Coupe.
Во время испытаний новинку замаскировали под китайский кроссовер Changan CS85. Но в сети уже показали новый Фольксваген Тигуан с динамичным силуэтом без камуфляжа. Художник продемонстрировал свой довольно правдоподобный взгляд, основанный на первом официальном изображении новинки.
Немецкий производитель пока показал единственный эскиз стандартного обновленного VW Tiguan, но (по крайней мере спереди) купеобразный вариант будет выглядеть так же. Исходя из дизайнерских рендеров, стильный SUV получит передние фары в стиле VW Golf 8 поколения и новый бампер с крупным воздухозаборником.
Боковую часть вместе со стеклами прототипу решили не маскировать, поэтому здесь без сюрпризов. Но задние фонари художник выполнил в стиле крупного кроссовера VW Touareg. Нам придется дождаться официальной премьеры, чтобы увидеть настоящий автомобиль и изучить его дизайн в деталях.
Стандартный рестайлинговый Tiguan покажут летом. Видимо, после этого дебютирует и купеобразная модификация. Эффектный кроссовер Фольксваген начнет свой коммерческий путь в Китае, но затем превратится в глобальную модель и появится на других рынках.
OBOZREVATEL ранее показывал новый Volkswagen Golf, который превратили в агрессивный внедорожник с помощью больших колес и увеличенного дорожного просвета.