Новый Volkswagen Arteon получил кузов универсал и гибридный мотор

Состоялась долгожданная премьера рестайлинговой версии флагманской модели Arteon, которая помимо кузова фастбек получила новую версию Shooting Brake с кузовом универсал. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2021 Volkswagen Arteon R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

Новинка отличается более агрессивным внешним видом, обилием хромированного декора, новой светотехникой, спортивной выхлопной системой и диффузором.

2021 Volkswagen Arteon R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

Универсал Arteon Shooting Brake обладает вместительным багажным отделением, объем которого при сложенных задних сидениях достигает 1632 л.

Volkswagen Arteon Shooting Brake обладает вместительным багажным отделением объемом до 1632 л. Фото: volkswagen-newsroom.com

2021 Volkswagen Arteon Shooting Brake R и Arteon R. Фото: volkswagen-newsroom.com

В салоне можно обнаружить обновленный дизайн приборной панели, новое рулевое колесо, а также мультимедийную систему MIB3 с сенсорным дисплеем и расширенным функционалом.

2021 Volkswagen Arteon. Фото: volkswagen-newsroom.com

Среди интересных особенностей – амбиентная подсветка с 30 цветами на выбор, камера заднего вида с расширенным до 170 градусов обзором, беспроводная зарядка для смартфона, а также аудиосистема harman/kardon мощностью 700 ватт. В качестве опции предлагается система Travel Assist, которая обеспечивает полуавтоматическое управление на скоростях от 0 до 210 км/ч.

2021 Volkswagen Arteon. Фото: volkswagen-newsroom.com

Под капотом располагается совершенно новый гибридный силовой агрегат с увеличенным запасом хода на электротяге. Суммарная мощность установки составляет 218 л.с. Для покупателей, нуждающихся в более мощном моторе предлагается версия Arteon R.

2021 Volkswagen Arteon eHYBRID. Фото: volkswagen-newsroom.com

VW Arteon Shooting Brake R, Arteon eHYBRID Elegance и Arteon Shooting Brake eHYBRID R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

Помимо более спортивной внешности она отличается 320-сильным мотором и полноприводной трансмиссией с системой векторизации тяги R-Performance Torque Vectoring. Она способна распределять крутящий момент не только между осями, но и между каждым из аздних колес в зависимости от дорожных условий.

2021 Volkswagen Arteon R-Line. Фото: volkswagen-newsroom.com

На американском рынке будут доступны исключительно фастбеки в комплектациях SE, SEL R-Line и SEL Premium R-Line. Все они будут оснащаться турбированным 2-литровым мотором, мощность которого достигает 272 л.с., а крутящий момент – 349 Нм.

Передний привод и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия предлагаются в стандартной комплектации. В качестве опции можно заказать привод на все четыре колеса для версии SEL R-Line, а для топовой версии SEL Premium R-Line полный привод будет доступен уже в "базе".

2021 Volkswagen Arteon. Фото: volkswagen-newsroom.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen готовит новый электрический кроссовер.