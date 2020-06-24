Новый Volkswagen Arteon получил кузов универсал и гибридный мотор
Состоялась долгожданная премьера рестайлинговой версии флагманской модели Arteon, которая помимо кузова фастбек получила новую версию Shooting Brake с кузовом универсал. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новинка отличается более агрессивным внешним видом, обилием хромированного декора, новой светотехникой, спортивной выхлопной системой и диффузором.
Универсал Arteon Shooting Brake обладает вместительным багажным отделением, объем которого при сложенных задних сидениях достигает 1632 л.
В салоне можно обнаружить обновленный дизайн приборной панели, новое рулевое колесо, а также мультимедийную систему MIB3 с сенсорным дисплеем и расширенным функционалом.
Среди интересных особенностей – амбиентная подсветка с 30 цветами на выбор, камера заднего вида с расширенным до 170 градусов обзором, беспроводная зарядка для смартфона, а также аудиосистема harman/kardon мощностью 700 ватт. В качестве опции предлагается система Travel Assist, которая обеспечивает полуавтоматическое управление на скоростях от 0 до 210 км/ч.
Под капотом располагается совершенно новый гибридный силовой агрегат с увеличенным запасом хода на электротяге. Суммарная мощность установки составляет 218 л.с. Для покупателей, нуждающихся в более мощном моторе предлагается версия Arteon R.
Помимо более спортивной внешности она отличается 320-сильным мотором и полноприводной трансмиссией с системой векторизации тяги R-Performance Torque Vectoring. Она способна распределять крутящий момент не только между осями, но и между каждым из аздних колес в зависимости от дорожных условий.
На американском рынке будут доступны исключительно фастбеки в комплектациях SE, SEL R-Line и SEL Premium R-Line. Все они будут оснащаться турбированным 2-литровым мотором, мощность которого достигает 272 л.с., а крутящий момент – 349 Нм.
Передний привод и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия предлагаются в стандартной комплектации. В качестве опции можно заказать привод на все четыре колеса для версии SEL R-Line, а для топовой версии SEL Premium R-Line полный привод будет доступен уже в "базе".
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