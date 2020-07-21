Новый внедорожник Skoda Rapid – в сети показали фото

Не так давно бюджетная Skoda Rapid претерпела глубокую модернизацию, после которой покинула глобальный рынок и лишилась версии универсал. Но в сети уже показали внедорожник с практичным кузовом.

Художник выполнил автомобиль в стиле прежней пятидверной модификации Spaceback. Но раз уж речь идет о машине для бездорожья, не обошлось без соответствующих атрибутов.

Так, новая Шкода Рапид получила увеличенный дорожный просвет, крупные колеса, новый обвес и обилие темного неокрашенного пластика для защиты кузовных элементов от ударов и царапин. Дизайнер тонко применил все современные приемы, которые сегодня используются в популярных кроссоверах.

Художник превратил бюджетную Skoda Rapid во внедорожник. Фото: kolesa.ru

Автомобиль напоминает уменьшенный вариант универсала повышенной проходимости Skoda Octavia Scout, что можно назвать скорее плюсом, ведь такой автомобиль многим очень нравится. Если бы в компании решились на серийное производство такой Skoda Rapid, наверняка у модели была бы широкая аудитория покупателей.

Автомобиль напоминает кроссовер Skoda Octavia Scout. Фото: kolesa.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о первом электрическом кроссовере Skoda, который приближается к покупателям.