Новый уровень качества китайских авто: дебютировал соперник Mercedes S-Class

Китайская марка Hongqi представила свою флагманскую модель – седан H9. Задача автомобилю поставлена амбициозная: он должен составить конкуренцию Mercedes-Benz S-Class на родном рынке.

Как выяснил OBOZREVATEL, производитель позиционирует свой новый седан как самую дорогую и роскошную гражданскую машину бренда Hongqi, доступную широкому кругу частных покупателей, а не только партийной верхушке (об этом чуть ниже).

Hongqi H9 autohome.com.cn

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И у него есть все шансы для того, чтобы соперничать со знаменитым "немцем". Во-первых, сама марка Hongqi (произносится как Хунцы, что в переводе означает "Красное знамя") пользуется большим авторитетом в Поднебесной: до этого она выпускала роскошные лимузины для правительства страны (Компартии Китая), а, во-вторых, автомобиль действительно получился люксовым во всех отношениях – его истинную премиальность уже успели отметить не только китайские журналисты, но и заграничные СМИ.

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 получил запоминающийся и тщательно проработанный экстерьер, который спереди напоминает некоторые модели Rolls-Royce, а сзади – Audi. В будущем фирменный дизайн с U-образной радиаторной решеткой и узкими фарами перекочует к другим автомобилям марки: пока же H9 является единственной моделью, на которой опробовали новый стиль.

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

В салоне новый китайский седан удивил отделкой кожей, деревом, полированным алюминием и шерстяными коврами. Вся необходимая информация при этом выводится исключительно на сенсорные планшеты.

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Hongqi H9 autohome.com.cn

Что касается технической части, Hongqi H9 построен на заднеприводной платформе с пневматической подвеской. Двигателей предусмотрено два, оба бензиновые – 2.0 на 252 л.с.(380 Нм) и 3.0 мощностью 272 силы (400 Нм). Работать они будут в паре с 8-скоростным преселективным "роботом".

Купить китайский автомобиль нового поколения можно будет начиная с мая 2020 года. Кстати, до 2025-го Hongqi намерена вывести на рынок еще 21 модель.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в продажу поступила китайская копия Toyota LC 200, которая в 4 раза дешевле оригинала.

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