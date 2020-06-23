Новый украинский внедорожник ЛуАЗ сделали похожим на 'Гелик'

Легендарный ЛуАЗ-969 "Волынь" в свое время был популярным и востребованным автомобилем – его выпускали довольно долго, с 1966 по 2002 год. А что если бы производство культового внедорожника возобновили? Тогда, возможно, он выглядел бы так, как на этих фото.

Данный проект разработал украинский дизайнер Роман Прядько. Ранее он создал дизайн для "будущего" украинского электромобиля под названием Порто-Франко-42, а теперь решил показать, как, по его мнению, мог бы выглядеть ЛуАЗ нового поколения (свои наработки он предоставил сайту TopGir).

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

Художник постарался сохранить форму и пропорции оригинальной "Волыни", но сам внешний вид сделал более современным. ЛуАЗ нового поколения получил решетку радиатора в стиле последнего G-Class, массивные накладки на крылья, спортивные бамперы, усиленную светотехнику и колеса с оригинальным рисунком.

Mercedes-Benz G-Class 2020. Фото: motor1.com

Внутри нового 969М также присутствует дух модели первого поколения, но имеются и современные атрибуты – двухспицевый мультируль, тачскрин, блок климата и массивную приборную панель.

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

Будет ли такой ЛуАЗ воплощен в реальность, сказать сложно. Но было бы неплохо его увидеть хотя бы в качестве концепта.

Проект нового ЛуАЗ. Фото: topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились фото эксклюзивного суперкара, который создали в Харькове ещё в 1960-х.