Новый УАЗ собирают по кускам: в сети показали странные детали

Так называемый соперник Toyota Land Cruiser Prado от УАЗ, о котором AutoOboz сообщал недавно, продолжает обрастать подробностями. Теперь компания показала детали, из которых соберут новинку.

Главная проблема УАЗ Патриот, на основе которого планируют построить новое авто, – ржавчина. Как выяснил OBOZREVATEL, это связано с пластиковыми расширителями колесных арок, которые приклеены к передним и задним крыльям кузова.

Таким новый УАЗ Патриот видят дизайнеры компании drom.ru

В местах состыковки деталей собирается влага, что приводит к масштабной коррозии, из-за чего кузовные детали могут полностью сгнить за несколько лет. В компании озадачены этой проблемой. Поэтому новые крылья на патентных изображениях обновленного УАЗ Патриот демонстрируют отказ от дополнительных элементов в сторону интергированных расширителей колесных арок.

Патентные изображения демонстрируют переднее крыло УАЗ Патриот fips.ru

Тем не менее, это еще не является гарантией от коррозии. Ведь детали кузова необходимо полностью защитить от прогрессивной ржавчины. Этим автомобили УАЗ никогда не отличались. Стоит также отметить, что новый УАЗ Патриот окажется лишь обновленной модификацией нынешнего внедорожника.

Профиль и задняя часть выдают преклонный возраст УАЗ Патриот drom.ru

Корнями модель уходит к УАЗ-3160, который в серийном виде появился в 1997 году. Фактически, новый российский внедорожник будет представлять собой обновление более чем 20-летнего автомобиля... При этом проблему коррозии не решили до сих пор.

УАЗ 3160 (также известный как УАЗ Симбир) появился 23 года назад uaz.ru

Старый УАЗ-3160 модернизировали в 2005 году и назвали УАЗ Патриот (UAZ Patriot): обратите внимание на приклеенные расширители колесных арок uaz.ru

Ранее предполагалось, что новый УАЗ Патриот появится в 2020 году. Теперь дебют внедорожника отложили до конца 2021 года. В действительности, новая модель УАЗ вряд ли поступит в продажу раньше 2022 года. Если новый Патриот вообще появится.

Сейчас УАЗ-3163 (Патриот) выглядит так; именно этот автомобиль планируют превратить в новую модель uaz.ru

Несмотря на то, что время премьеры якобы приближается, об автомобиле, который в компании очень хотят противопоставить Тойота Ленд Крузер Прадо, на данный момент очень мало информации. Это навевает сомнения о реальности проекта и дальнейших его перспективах на претворение в жизнь.

УАЗ почему-то хочет соперничать с Toyota Land Cruiser Prado toyota.com

Тойота Ленд Крузер Прадо – внедорожник более высокого класса, чем УАЗ Патриот toyota.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, УАЗ показал новую модель, которая не понравилась российским покупателям.

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