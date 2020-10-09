Новый УАЗ проехал 200 метров и сломался прямо возле автосалона

В Сети появилось видео с внедорожником УАЗ, который сломался сразу же после покупки. По утверждению автора ролика, машина проехала всего 200 метров.

На видео, размещенном на сервисе YouTube можно увидеть, как несколько мужчин стоят у нового внедорожника UAZ Patriot возле автосалона, торгующего машинами российского бренда. Оператор не может сдержать эмоций от увиденного, в то время как его "напарник" озадеченно осматривает сломанное авто (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О характере неисправности не сообщается, но на кадрах под "Патриотом" можно заметить большую лужу. Возможно, у автомобиля вытекла одна из технических жидкостей.

"Новая машина. Ребята, 200 метров, даже не километров... Ой, как я люблю УАЗик", – прокомментировал автор.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЗАЗ впервые за несколько лет отчитался о производстве авто.