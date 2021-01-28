Новый кроссовер Ford с суперсовременным салоном показали в деталях перед премьерой

Новый кроссовер Ford Equator показали перед премьерой в Китае, где он может выйти в первой половине этого года. Прогнозируют, что автомобиль будет дешевле, чем Explorer, который стоит 309 800 юаней (1 350 526 грн).

Автомобиль будет иметь двухэтажную головную оптику. В салоне же авто будет установлено огромное табло. Об этом рассказали на сайте autohome.com.

Над Equator совместно работают предприятия американского концерта и китайской компании JMC (Jiangling Motors Corporation).

Новинка имеет двухъярусную светодиодную оптику – сверху расположены ходовые огни, под ними следуют блоки основных фар. Решетка похожа на те, что у рестайлинговых китайских Focus и Escort. Также кроссовер получит узкие задние фонари, которые объединены между собой красной полоской.

Задняя часть нового Ford Equator NJCar.ru

SUV в длину будет 4905 мм, ширина его – 1930 мм, высота – 1755 мм, расстояние между осями – 2865 мм. Соответственно новинка подобная по размерам на модели Everest и Explorer.

В салоне Equator будет "многослойная" передняя панель, сделанная в виде единого табло виртуальная приборная панель, тачскрин мультимедийной системы, двухэтажный центральный тоннель и шайба вместо традиционного рычага коробки.

Салон нового Ford Equator NJCar.ru

Пассажиры второго ряда получат свой блок управления "климатом". На фото показан шестиместный вариант авто, и еще будет пяти- и семиместный варианты.

Пока для кроссовера заявили один двигатель, который обозначен как EcoBoost 4G20D6L – двухлитровая "турбочетверка" мощностью 224 л.с. Скорее всего, модель будет иметь полный привод.

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