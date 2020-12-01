Новый Toyota Land Cruiser 300 выйдет раньше, чем ожидалось

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
2,0 т.
Новый Toyota Land Cruiser 300 выйдет раньше, чем ожидалось

Премьера нового Toyota Land Cruiser 300 состоится уже в апреле следующего года. При этом ранее предполагалось, что машину покажут только в сентябре.

Об этом сообщает японский сайт BestCar. Как отмечает издание, дату выхода внедорожника нового поколения автопроизводитель лично назвал свои дилерам в Японии.

Toyota Land Cruiser 300 - возможный дизайн новинки

Текущее поколение (серия 200) было представлено еще в 2007 году: с тех пор оно претерпело несколько обновлений, однако теперь пришло время для более серьезных изменений. Новый Land Cruiser (серия 300), как сообщается, будет построен на улучшенной версии текущей платформы; он получит новые моторы, в частности, 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом (придет на смену V8) и 3,3-литровый турбодизель. Кроме того, для новинки будет доступна и гибридная установка с бензиновым V6 в основе.

Toyota Land Cruiser 300 - возможный дизайн новинки

Также новый Land Cruiser будет крупнее актуальной модели: его длина составит 4970 мм, ширина – 1985 мм, высота –1870 мм, а размер колесной базы – 2970 мм. В зависимости от рынка будут предлагаться 5-8-местные варианты салона, в интерьере впервые появится виртуальная панель приборов и новая информационно-развлекательная система. Наконец, улучшатся и материалы отделки, а список электронных ассистентов станет богаче.

Отметим, что Land Cruiser предлагается покупателям примерно на 170 рынках по всему миру, ежегодно "Тойота" реализовывает до 400 000 таких внедорожников. В прошлом году продажи этой знаменитой модели превысили 10 миллионов экземпляров: от момента выхода первого поколения, которое отметило свой коммерческий дебют 1 августа 1951 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota обновила свою флагманскую модель Camry. Кроме того, одновременно компания представил недорогую альтернативу этому седану.

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