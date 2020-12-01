Новый Toyota Land Cruiser 300 выйдет раньше, чем ожидалось

Премьера нового Toyota Land Cruiser 300 состоится уже в апреле следующего года. При этом ранее предполагалось, что машину покажут только в сентябре.

Об этом сообщает японский сайт BestCar. Как отмечает издание, дату выхода внедорожника нового поколения автопроизводитель лично назвал свои дилерам в Японии.

Текущее поколение (серия 200) было представлено еще в 2007 году: с тех пор оно претерпело несколько обновлений, однако теперь пришло время для более серьезных изменений. Новый Land Cruiser (серия 300), как сообщается, будет построен на улучшенной версии текущей платформы; он получит новые моторы, в частности, 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом (придет на смену V8) и 3,3-литровый турбодизель. Кроме того, для новинки будет доступна и гибридная установка с бензиновым V6 в основе.

Также новый Land Cruiser будет крупнее актуальной модели: его длина составит 4970 мм, ширина – 1985 мм, высота –1870 мм, а размер колесной базы – 2970 мм. В зависимости от рынка будут предлагаться 5-8-местные варианты салона, в интерьере впервые появится виртуальная панель приборов и новая информационно-развлекательная система. Наконец, улучшатся и материалы отделки, а список электронных ассистентов станет богаче.

Отметим, что Land Cruiser предлагается покупателям примерно на 170 рынках по всему миру, ежегодно "Тойота" реализовывает до 400 000 таких внедорожников. В прошлом году продажи этой знаменитой модели превысили 10 миллионов экземпляров: от момента выхода первого поколения, которое отметило свой коммерческий дебют 1 августа 1951 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota обновила свою флагманскую модель Camry. Кроме того, одновременно компания представил недорогую альтернативу этому седану.