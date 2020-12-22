Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые заметили на дорогах

В Сети появилось "живое" фото следующего поколения Toyota Land Cruiser, который получит в названии приставку 300. Это первый случай, когда машину видят на дорогах – до этого она ни разу не попадалась в поле зрения.

Снимок автомобиля опубликовал сайт Autoblog.com. Фото свидетельствует о том, что Toyota уже приступила к дорожным испытаниям новой модели. Кроме того, из него же следует, что внедорожник сохранит свою утилитарную "квадратную" компановку и будет похожим по форме на актуальный LC 200 и LC Prado. А вот что либо о дизайне новинки сказать сложно: прототип обильно покрыт маскировочной тканью и клеенкой. На снимке автомобиль представлен в ракурсе 3/4 сзади, и из других позиций его не засняли.

Фото закамуфлированного прототипа Toyota Land Cruiser 300 Autoblog.com

По последней информации, дебют Toyota Land Cruiser 300 состоится в апреле 2021 года. Также сообщается, что машина должна переехать на новую платформу TNGA, и если это действительно правда, внедорожник лишится своей рамной конструкции – ее место займет несущий кузов (поскольку это шасси не предназначено для рамных моделей).

Возможный облик Toyota Land Cruiser 300 cars.com

Еще одним новшеством может стать отсутствие двигателя V8. Ему на смену придет гибридная установка, где 3,5-литровый бензиновый мотор будет выдавать около 300 сил, а еще 180 л.с. – электродвигатель. Также в гамме ожидается появление 3,5-литрового V6 с двойным наддувом отдачей около 415 л.с. и дизеля объемом 3,3 литра.

Отметим, что нынешний Toyota Land Cruiser 200 выпускается вот уже как 13 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: