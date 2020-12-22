Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые заметили на дорогах

В Сети появилось "живое" фото следующего поколения Toyota Land Cruiser, который получит в названии приставку 300. Это первый случай, когда машину видят на дорогах – до этого она ни разу не попадалась в поле зрения.

Снимок автомобиля опубликовал сайт Autoblog.com. Фото свидетельствует о том, что Toyota уже приступила к дорожным испытаниям новой модели. Кроме того, из него же следует, что внедорожник сохранит свою утилитарную "квадратную" компановку и будет похожим по форме на актуальный LC 200 и LC Prado. А вот что либо о дизайне новинки сказать сложно: прототип обильно покрыт маскировочной тканью и клеенкой. На снимке автомобиль представлен в ракурсе 3/4 сзади, и из других позиций его не засняли.

По последней информации, дебют Toyota Land Cruiser 300 состоится в апреле 2021 года. Также сообщается, что машина должна переехать на новую платформу TNGA, и если это действительно правда, внедорожник лишится своей рамной конструкции – ее место займет несущий кузов (поскольку это шасси не предназначено для рамных моделей).

Еще одним новшеством может стать отсутствие двигателя V8. Ему на смену придет гибридная установка, где 3,5-литровый бензиновый мотор будет выдавать около 300 сил, а еще 180 л.с. – электродвигатель. Также в гамме ожидается появление 3,5-литрового V6 с двойным наддувом отдачей около 415 л.с. и дизеля объемом 3,3 литра.

Отметим, что нынешний Toyota Land Cruiser 200 выпускается вот уже как 13 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: